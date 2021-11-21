Karadağlılar zirveye göz kırptı

Yeni teknik direktörü Cenk Berklap yönetiminde ilk maçına çıkan Lefke, iki duran toptan bulduğu gollerle Hamitköy’ü 2-0 mağlup ederek zirve iddiasını artırdı. Az pozisyonun olduğu maçtaki iki hatasının bedelini mağlubiyetle ödeyen Hamitköy alt sıralarda kaldı

Stadyum: Lefke 16 Ağustos Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Emre Çevikdal, Sertan Altın

Lefke: Mehmet Özeralp, Kemal Solkanat, Semih, Yılmaz, Hermann (Dk.76 Mustafa Tahsildaroğulları), Kasım, Armstrong, Aykut, Aziz (Dk.72 Mehmet Toros), Kaan, Rahmi (Dk.86 Batılay)

Hamitköy: Tolga, Galip (Dk.62 Taner), İbrahim Kaba, Daniel, Kemal Barbet, Rifat(Dk.82 Salih), İbrahim Öksüzoğulları, Mert, Serhat (Dk.62 Ardahan), Toykan, İbrahim Güler

Goller: 18.Dk Armstrong, 76.Dk Kasım (Lefke)

Kırmızı kart: Toykan (Hamitköy)



AKSA Süper Lig'de 10.hafta maçında Lefke ile Hamitköy karşı karşıya geldi. Lefke 16 Ağustos Stadı'nda oynanan maçı kazanan 2-0'lık skorla Lefke takımı oldu. Menekşe beyazlılara galibiyeti getiren golleri Armstrong Chidi ve Kasım Tağman kaydetti.

18.Dk: Lefke’de kullanılan köşe atışında ceza sahası içerisinde oluşan karambolde topa vuran isim Armstrong oldu ve topu filelere gönderdi. LEFKE 1-0 HAMİTKÖY

24.Dk: Lefke atağında Semih ceza sahası dışından vurdu savunmadan seken topu Rahmi tamamladı ancak top az farkla yandan dışarıya gitti.

63.Dk: Hamitköy atağında, Lefke kalecisi Mehmet topu elinden kaçırınca Ardahan ceza sahası içerisinde bomboş pozisyonda topu önünde buldu ancak vuruşunda savunmaya da çarpan top direğin dibinden kornere gitti.

76.Dk: Lefke’de ceza sahası çizgisi sol çaprazda tehlikeli bölgede kazanılan frikiği kullanan Kasım’ın vuruşunda topu filelere gönderdi. LEFKE 2-0 HAMİTKÖY

79.Dk: Lefke atağında Kasım soldan ceza sahasına girdi. Kasım’ın pasında Semih vurdu ancak kaleci Tolga gole izin vermedi.

90+2.Dk: Hamitköy’de Toykan düdükten sonra topa vurduğu için ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla Lefke takımı puanını 21'e yükselterek liderle arasındaki puan farkını 1'e düşürürken Cenk Berkalp nezaretinde çıktığı ilk maçtan üç puan çıkardı. Hamitköy takımı ise 8 puanda kalarak alt sıralardan kurtulma şansı elde edemedi.

Ligde 11.haftada Lefke, deplasmanda Göçmenköy ile karşılaşırken, Hamitköy de kendi evinde Mesarya'yı konuk edecek.



