Kaplan liderlik koltuğuna oturdu

Stadyum: Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı
Hakemler: Evren Karademir, Mustafa Torun, Abdullah Genç
M.Alsancak Yeşilova: Kemal,Mejdi, Emin, Yasin, Bayram, Ömer, Vakkas, Gökhan, Mustafa, Fidelis, Billy Mehmet
Y.Dumlupınar: Türkkan, İsmail, Mehmet Gürbıyık, Berke, Mert, Mehmet Altın, Tufan, Emre Soytürk, Weston, Eray, Turgut Kaan
Goller: 12.Dk Vakkas (M.Alsancak Yeşilova)
AKSA Süper Lig'in 10.haftasında Merit Alsancak Yeşilova ile Yonpaş Dumlupınar karşı karşıya geldi. Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Merit Alsancak Yeşilova takımı oldu. Karşılaşmada yeşil beyazlı takıma galibiyeti getiren tek golü Vakkas Kaynarca kaydetti.
12.Dk: Yeşilova atağında Billy Mehmet’in pasında defanstan seken topu iyi takip eden Vakkas vuruşunda topu filelere gönderdi. M.Alsancak Yeşilova 1-0 Y.Dumlupınar
Alsancak Yeşilova bu skoru maç sonuna kadar korurken, 1 – 0’lık sonuçla puanını 22 yaparak liderlik koltuğunu Gönyeli'den devraldı. Yonpaş Dumlupınar ise 14 puanda kaldı ve kötü gidişini sürdürdü.
Ligin 11.haftasında Merit Alsancak Yeşilova, kendi evinde Türk Ocağı Limasol ile karşılaşırken, Yonpaş Dumlupınar da Mağusa'da ligin dibindeki Baf Ülkü Yurdu'nu konuk edecek.
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