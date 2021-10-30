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Kaplan, Kafes’ten kaçtı

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Merit Alsancak Yeşilova, haftaya lider giren Cihangir’i Kafes’te mağlup ederek rakibini ilk mağlup eden takım oldu. Namağlup tek takım kalan Kaplanlar maç fazlasıyla da liderliğe yükseldi. Maçın yıldızı ise Mishali’ye adım attırmayan Mejdi oldu

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Kaplan, Kafes’ten kaçtı
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Stadyum: Cihangir Stadı
Hakemler: Evren Karademir, Sertan Alkın, Olgun Canik
Cihangir: Hamit,Osman (Dk.70 Muhittin), Musa, Hakan, Selçuk, Mıshali, Nurettin(Dk.70 Berhan), Tacettin, Barkın, Taner, Zihni,
M. Alsancak Yeşilova: Kemal, Mejdi, Aksel(Dk.90 Volkan), Yasin(Dk.78 Ahmet), Eyüp, Ömer, Vakkas (Dk.78 Emin), Memduh (Dk.38 Gökhan), Mustafa Vardi, Fidelis, , Billy Osman
Goller: 90.Dk Selçuk(Cihangir). 53.Dk Yasin, 77.Dk Vakkas (Merit Alsancak Yeşilova)
 
AKSA Süper Ligin 7.haftasında Merit Alsancak Yeşilova, haftaya lider giren Cihangir’i deplasmandaKafes’te Yasin ve Vakkas’ın golleriyle mağlup ederek rakibini ilk mağlup eden takım oldu. Namağlup tek takım kalan Kaplanlar maç fazlasıyla da liderliğe yükseldi. Maçın yıldızı ise Cihangir’in yıldızı Mishali’ye adım attırmayan stoperMejdi oldu.
Maçın ilk devresinde her 2 takım da pozisyon yaratmakta zorlanırken, devre golsüz eşitlikle sona erdi.
İkinci devreye etkili başlayan Merit Alsancak Yeşilova, formda hücumcusu Yasin’in golüyle öne geçti. 0 – 1 Golden sonra da etkili olan Merit Alsancak Yeşilova, savunmadan ileriye çıkan Vakkas farkı 2’ye çıkardı.
Maçın son bölümünde gol için yüklenen Cihangir’de Selçuk’un attığı gol puan için yeterli olmazken, skor 1 – 2 şeklinde oluştu.
 
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