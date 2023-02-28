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Kadınlar Süper Kupa finali Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanacak

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Kadınlar Süper Kupa finali Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanacak
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen ve bu sezon ilk kez oynanacak olan Kadınlar Süper Kupa mücadelesi 8 Mart 2023 tarihinde gerçekleşiyor. Puma Kadınlar Ligi’nin son şampiyonu Mağusa Spor Akademisi ile Puma Ayten Berkalp Kadınlar Kıbrıs Kupası’nın son şampiyonu China Bazaar Gençlik Gücü takımlarının karşı karşıya geleceği karşılaşma saat 18.00’de Lefkoşa Atatürk Stadı’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek.
 
 
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