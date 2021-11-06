Hamitköy, Yeşilova’dan puanı kaptı

Hamitköy, zorlu Yeşilova deplasmanında öne geçtiği maçta galibiyeti koruyamamasına rağmen iyi bir takım oyunu sayesinde 1 puan almayı başardı. Yeşilova ise 2 topunun direkten döndüğü maçtan 1 puanla ayrılarrak zirve yarışında darbe aldı. Son anlarda Toykan’ın şutunu çıkaran Kemal, takımının mağlubiyetini önledi. Hamitköy kalecisi Tolga da başarılı kurtarışlarıyla dikkat çekti

Stadyum: Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı

Hakemler: Ali Özer, Mehmet Çelik, Mehmet Ekşici

M.Alsancak Yeşilova: Kemal Molla, Mejdi, Aksel, Yasin, Eyüp, Ömer Gül, Vakkas, Gökhan (Dk.86 Emin), Mustafa Vardi, Fidelis, Billy Osman

Hamitköy: Tolga, Galip, İbrahim Kaba, Kemal Barbet (Dk.65 Toykan), Mehmet Çil (Dk.30 Ömer Albayrak), Rifat, İbrahim Öksüzoğulları, Serhat, Salih, Ardahan (Dk.70 Taner), İbrahim Güler

Goller: 51.Dk Vakkas (M.Alsancak Yeşilova)- 19.Dk Rifat (Hamitköy)



KTFF Süper Lig'de 8.hafta karşılaşmasında ligin güçlü ekibi Merit Alsancak Yeşilova kendi evinde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren puana hasret

Orhan Dural Stadı'ndaki karşılaşma 1 – 1'lik eşitlikle noktalandı. Rifat Hacıarifoğlu ile ilk devrede öne geçen Hamitköy karşısında Merit Alsancak Yeşilova ikinci devrede Vakkas Kaynarca'nın ayağından beraberliği yakaladı.

Bu sonuçla Merit Alsancak Yeşilova 16 puana yükselirken, Hamitköy de puanını 5'e yükseltti. Ligin 9.haftasında Merit Alsancak Yeşilova, Göçmenköy deplasmanına konuk olurken, Hamitköy kendi evinde Baf Ülkü Yurdu'nu ağırlayacak.

Maçın hakem üçlüsünün başarılı bir yönetim sergilediği maç fair play çerçevesinde geçerken, maç sonunda futbolcular birbirlerini tebrik ettiler.

Karaoğlanoğlu Orhan Dural StadıAli Özer, Mehmet Çelik, Mehmet EkşiciKemal Molla, Mejdi, Aksel, Yasin, Eyüp, Ömer Gül, Vakkas, Gökhan (Dk.86 Emin), Mustafa Vardi, Fidelis, Billy OsmanTolga, Galip, İbrahim Kaba, Kemal Barbet (Dk.65 Toykan), Mehmet Çil (Dk.30 Ömer Albayrak), Rifat, İbrahim Öksüzoğulları, Serhat, Salih, Ardahan (Dk.70 Taner), İbrahim Güler51.Dk Vakkas (M.Alsancak Yeşilova)- 19.Dk Rifat (Hamitköy)KTFF Süper Lig'de 8.hafta karşılaşmasında ligin güçlü ekibi Merit Alsancak Yeşilova kendi evinde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren puana hasret Hamitköy ile karşılaştı.Orhan Dural Stadı'ndaki karşılaşma 1 – 1'lik eşitlikle noktalandı. Rifat Hacıarifoğlu ile ilk devrede öne geçen Hamitköy karşısında Merit Alsancak Yeşilova ikinci devrede Vakkas Kaynarca'nın ayağından beraberliği yakaladı.Bu sonuçla Merit Alsancak Yeşilova 16 puana yükselirken, Hamitköy de puanını 5'e yükseltti. Ligin 9.haftasında Merit Alsancak Yeşilova, Göçmenköy deplasmanına konuk olurken, Hamitköy kendi evinde Baf Ülkü Yurdu'nu ağırlayacak.Maçın hakem üçlüsünün başarılı bir yönetim sergilediği maç fair play çerçevesinde geçerken, maç sonunda futbolcular birbirlerini tebrik ettiler.