Hamitköy, Yeşilova’dan puanı kaptı

Stadyum: Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı
Hakemler: Ali Özer, Mehmet Çelik, Mehmet Ekşici
M.Alsancak Yeşilova: Kemal Molla, Mejdi, Aksel, Yasin, Eyüp, Ömer Gül, Vakkas, Gökhan (Dk.86 Emin), Mustafa Vardi, Fidelis, Billy Osman
Hamitköy: Tolga, Galip, İbrahim Kaba, Kemal Barbet (Dk.65 Toykan), Mehmet Çil (Dk.30 Ömer Albayrak), Rifat, İbrahim Öksüzoğulları, Serhat, Salih, Ardahan (Dk.70 Taner), İbrahim Güler
Goller: 51.Dk Vakkas (M.Alsancak Yeşilova)- 19.Dk Rifat (Hamitköy)
KTFF Süper Lig'de 8.hafta karşılaşmasında ligin güçlü ekibi Merit Alsancak Yeşilova kendi evinde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren puana hasret Hamitköy ile karşılaştı.
Orhan Dural Stadı'ndaki karşılaşma 1 – 1'lik eşitlikle noktalandı. Rifat Hacıarifoğlu ile ilk devrede öne geçen Hamitköy karşısında Merit Alsancak Yeşilova ikinci devrede Vakkas Kaynarca'nın ayağından beraberliği yakaladı.
Bu sonuçla Merit Alsancak Yeşilova 16 puana yükselirken, Hamitköy de puanını 5'e yükseltti. Ligin 9.haftasında Merit Alsancak Yeşilova, Göçmenköy deplasmanına konuk olurken, Hamitköy kendi evinde Baf Ülkü Yurdu'nu ağırlayacak.
Maçın hakem üçlüsünün başarılı bir yönetim sergilediği maç fair play çerçevesinde geçerken, maç sonunda futbolcular birbirlerini tebrik ettiler.
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