Hamitköy Masterleri, Antalya’da

Hamitköy Master Takımı, Antalya’da düzenlenen Antalya Soccer Cup turnuvasında mücadele etmek için Antalya’ya gitti.
Pandemi süreci öncesinde de Antalya Soccer Cup turnuvasında mücadele eden ve başarılı sonuçlar alan Hamitköy Master Takımı, 3 yıl aradan sonra aynı turnuvada mücadele edecek.
Türkiye’nin birçok ilinden master takımlarının mücadele edeceği Antalya Soccer Cup 7 Mayıs’ta tamamlanacak.
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