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Hamitköy Kadın Takımı, Kadınlar Gününde tribündeydi

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Hamitköy Kadın Takımı, Kadınlar Gününde tribündeydi
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Geçtiğimiz yıl kurulan ve Puma Kadınlar Liginde mücadele eden Hamitköy Kadın Futbol Takımı, Kadınlar Süper Kupa maçını tribünden izledi.
8 Mart Kadınlar Günü’nde oynanan ChinaBazaar Gençlik Gücü – Mağusa Spor Akademisi Kadınlar Süper Kupa maçını Atatürk Stadı’nda tribünlerden izleyen Hamitköy Kadın Futbol Takımı, güzel bir birliktelik örneği sergiledi.
Hamitköy kulüp başkanı Evren Mannaş’ın direktörlüğünü yaptığı Şensal Yapı Market sponsorluğunda Puma Kadınlar Liginde mücadele edecek olan Hamitköy Kadın Futbol Takımı, Aslı Ebru’nun antrenörlüğünde sezona hazırlanıyor.
 
 
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