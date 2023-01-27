Gönyeli Akademi bünyesinde yer alan Gönyeli U16 Takımının antrenörü Hakan Özkan baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. Hakan Özkan – Huriye Cambazoğlu Özkan çiftinin önceki gün bir kız çocukları oldu. Elite Hastanesinde Dr Münür Şago sorumluluğunda Hakan – Huriye çiftinin Seray ismini verdikleri kız bebekleri dünyaya geldi.

Futbol Antrenörleri Derneği Hakan Özkan’ı sosyal medya hesabından kutladı:

KKTFAD yönetim kurulu üyemiz Hasan Özkan amca olurken üyemiz genç antrenör kardeşimiz Hakan Özkan Baba oldu. Gönyeli U16 takımını çalıştıran Hakan Özkan -Huriye özkan çifti önceki gün bir kız çocukları Seray'a kavuştular. Hocamız Hakan Özkan ve eşine yönetim kurulu üyemiz amca olan Hasan Özkan'a hayırlı olsun derken Seray bebeğe hoşgeldin der sağlıklı mutlu uzun yıllar dileriz...

