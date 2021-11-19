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Hafta derbiyle başladı

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Hafta derbiyle başladı
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AKSA Süper Ligde 10. hafta dün akşam Girne’de oynanan Türk Ocağı – Girne Halk Evi maçı ile başladı.
10. haftada alınansonuç, program ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
Türk Ocağı – Girne Halk Evi, 3 – 2
20 Kasım Cumartesi, Saat 14:30
YAK – DTB, Atatürk Stadı, Emre Öztaşlı
BÜY – Göçmenköy, Üner Berkalp Stadı, Osman Özpaşa
Mesarya – Cihangir, 100. Yıl Stadı, Utku Hamamcıoğlu
21 Kasım Pazar, Saat 14:30
MTG – Binatlı, Dr Fazıl Küçük Stadı, Mehmet Sezener
Kaymaklı – Gönyeli, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Fehim Dayı
MAY – Dumlupınar, Orhan Dural Stadı, Evren Karademir
Lefke – Hamitköy, 16 Ağustos Stadı, Kerem Eran
 
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