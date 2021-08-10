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Göktuğ Demiroğlu tekliflere açık

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Göktuğ Demiroğlu tekliflere açık
Türkiye’de profesyonel futbolcu olarak futbol hayatını Alanyaspor’da sürdüren futbolcu Göktuğ Demiroğlu KKTC’de futbol oynayabileceğini açıkladı.
2018 yılında Türkiye Süper Lig ekibi Alanyaspor’a transfer olan 22 yaşındaki 1,90 boyundaki Göktuğ Demiroğlu, stoper ve ön libero mevkilerinde oynamakta.
Bonservisi elinde olan Demiroğlu Türkiye’den 2. Ve 3. Lig ekiplerinden de teklifler aldığını belirterek, KKTC Liglerindeki takımlardan gelebilecek tekliflere de açık olduğunu ifade etti.
 
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