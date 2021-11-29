Garga liderliğe kanatlandı

Mağusa Türk Gücü, zorlu Doğan Türk Birliği deplasmanından galibiyetle ayrılarak 11. Hafta sonunda liderliğe yükseldi. Emre ve Kossi ile galibiyete ulaşan sarı lacivertliler, gol averajıyla lider oldu. Doğan Türk Birliği ise evinde mağlup olarak zirve yolunda ağır bir darbe daha aldı

Stadyum: Girne 20 Temmuz Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Fatih Bardakçıoğlu, Olgun Canik

DTB: Dursun, Ahmet Sönmez, Afün (Dk.45 Kaan), Ali Akbulut, Bayram (Dk.45 Salih), Sercan, Doğukan, Ali Savaşan, Kenan (Dk.70 Tansel), Billy, Halil Turan

MTG: Yusuf, Nevzat, Bünyamin, Mehmet Gürlü, Emre Kuvvetlişahin (15.Dk Emre Özsin), Uğur, Adil, Ünal (Dk.45 Şenol), Arif (Dk.89 Mehmet Erol), Sadık, Kossi

Goller: 47.Dk Emre Özsin, 70.Dk Kossi (MTG)



AKSA Süper Lig'de 11. haftanın kapanış maçında oynanan Doğan Türk Birliği ile Mağusa Türk Gücü, maçının kazananı konuk ekip oldu.

Mete Adanır Stadında iyi bir seyirci kitlesi önünde karşı karşıya gelen 2 ekibin mücadelesindeprojektörlerin sönmesi nedeniyle maç yarım saat durdu.

16.Dk: DTB atağında Billy sağdan rakip yarı alana yöneldi ve vuruşunu yaptı ancak kaleci Yusuf gole izin vermedi.

32.Dk: MTG atağında Uğur sol çaprazdan şutunu attı. DTB savunmasına çarpan top kaleye yöneldi ancak savunma topu çizgiden uzaklaştırmayı başardı.

37.Dk: DTB kontra atağında Halil Turan soldan hızla rakip yarı alana sarktı ve pasını geriden gelen Bayram’a aktardı. Müsait pozisyonunu kaybeden Bayram rakiplerinden sıyrılıp vuruşunu yaptı ancak kaleci Yusuf gole izin vermedi.

42.Dk: MTG atağında sağdan bindiren Nevzat dar açıdan vuruşunu yaptı ancak top direğin dibinden dışarıya doğru yöneldi.

44.Dk: MTG atağında Arif ceza sahası dışından sert ve etkili vurdu ancak kaleci Dursun topu kornere çeldi.

47.Dk: MTG kontra atağında Sadık süratle rakip yarı alana girdi ve topu geride bomboş durumdaki Emre Özsin’e aktardı. Emre vuruşunda topu filelere gönderdi. DTB 0-1 MTG

52.Dk: Girne 20 Temmuz Stadında projektörlerin sönmesi nedeniyle stadyum tamamen karanlığa büründü. Işıkların yaklaşık 30 dakika sonra geri gelmesiyle mücadele kaldığı yerden devam etti.

62.Dk: MTG atağında Arif’in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Emre Özsin’in şutunu kalesini zamanında terk eden Yusuf önlemeyi başardı.

70.Dk: MTG’de Arif’in kullandığı köşe atışında topa iyi yükselen Kossi kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. DTB 0-2 MTG

74.Dk: MTG atağında Sadık soldan rakip ceza alanına yöneldi ve vuruşunu yaptı ancak top az farkla direğin dibinden dışarıya gitti.

79.Dk: DTB atağında Billy’nin pasıyla sağdan ceza alanına sarkan Tansel, kaleci Yusuf’tan sıyrılıp vuruşunu yaptı ancak Yusuf mükemmel bir refleksle topa yetişti ve gole izin vermedi.

