Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bugün yapılan yönetim kurulu toplantımızda alınan karar neticesinde, kulübümüzün 'olağanüstü seçim genel kurul toplantısı' 4 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 11 Haziran'da aynı yer ve saatte yapılacaktır."
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