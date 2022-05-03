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Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu

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Galatasaray Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurulun 4 Haziran'da, çoğunluk sağlanamaması durumunda 11 Haziran'da yapılacağını duyurdu

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Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün yapılan yönetim kurulu toplantımızda alınan karar neticesinde, kulübümüzün 'olağanüstü seçim genel kurul toplantısı' 4 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da  Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 11 Haziran'da aynı yer ve saatte yapılacaktır."
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