Futbolcular Derneği’nden anlamlı yardım kampanyası

Kıbrıs Türk Futbolcular Derneğinin Mehmet Çil başkanlığındaki yönetim kurulu, Türkiye’deki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.

Deprem bölgelerine gönderilmesi için 1500 tane battaniyenin alınmasının hedeflendiği yardım kampanyası ile ilgili olarak Kıbrıs Türk Futbolcular Derneğinden şu açıklama yapıldı:

“Gün birlik olma günüdür. Acımız çok büyüktür. Kıbrıs Türk Futbolcular Derneği olarak tüm futbolcularımıza destek çağrısı yapıyoruz. Yapılacak olan yardımlar için gönlümüzden kopan gücümüzün yettiği kadar destek olabiliriz. Haydi arkadaşlar, gücümüzü gösterelim. Birliğimizi gösterelim.”

Maddi katkılarınızı aşağıdaki hesap numarasına yapabilirsiniz:

tr900006400000168180809267

İş Bankası Lefkoşa Şube

