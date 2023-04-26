Mormenekşe’nin başarılı defans futbolcusu FetinBeyitoğulları yaklaşık 1 ay önce dizinde yeniden nükseden sakatlığı sonrasında Yaşam Hastahanesi'nde ameliyat edildi

Aksa 1. Lig ekiplerinden Mormenekşe’nin başarılı defans oyuncusu Fetin ameliyat oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada: “Futbolcumuz FetinBeyitoğulları Yaşam Hastahanesi'nde Dr. Dağhan Doğruyol tarafından gerçekleştirilen operasyonla başarılı bir Menisküs Ameliyatı olmuştur. Futbolcumuza acil şifalar diler, en erken zamanda sahalarımıza geri dönmesini temenni ederiz.” denildi.

FetinBeyitoğulları son olarak Pera Gençler Birliği ile oynanan maçta dizinin kilitlenmesi sonucunda son dakikalarda oyun dışına alınmıştı.

