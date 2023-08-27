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Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber

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Fenerbahçe Kulübü, Ferdi Kadıoğlu'nun sol kalça kasında 2. derece yırtık tespit edildiğini duyurdu

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Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "UEFA Konferans Ligi Play off turunda Twente ile oynanan maç sonrası ağrı şikayetleri bulunan Ferdi Kadıoğlu’nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Görüntüleme sonucunda sol kalça kasında 2. derece yırtık tespit edilen başarılı oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Ferdi’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kısa sürede takıma yeniden dönmesini bekliyoruz." ifadeleri yer aldı.
 
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