Fenerbahçe kayıpsız ilerliyor

Süper Lig'de 5. haftaya lider giren Fenerbahçe, Bitexen Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti. Sarı lacivertliler üst üste 4. maçını kazanırken, Antalyaspor'un galibiyet hasreti 5 maça çıktı

Fenerbahçe, Süper Lig'de 5. haftasında Bitexen Antalyaspor'u konuk etti. İlk yarısı 1-1 sona eren maçı sarı lacivertliler 3-2 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller 45+1'de Edin Dzeko, 56. dakikada İrfan Can Kahveci ve 80. dakikada Szymanski'den geldi.

Antalyaspor'un gollerini ise 31 ve 64. dakikalarda Adam Buksa kaydetti.

Ligde üst üste 4. galibiyetini alan Fenerbahçe puanını 12 yaparak liderliğini sürdürdü. Ligde henüz galibiyeti olmayan Antalyaspor ise 3 puanda kaldı.

31. dakikada konuk ekibi öne geçiren gol geldi. Orta sahada Szymanski ile girdiği ikili mücadeleden galip gelen Saric, topu Van De Streek'e aktardı. Bu oyuncunun derin pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Buksa'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

45+1. dakikada Fenerbahçe'ye beraberliği getiren golü Dzeko kaydetti. Ferdi Kadıoğlu'nun sol kenardan ortaladığı topa Serdar Aziz kafayla dokunarak arka direğe gönderdi. Dzeko'nun uçarak kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Hakemin ofsayt gerekçesiyle vermediği gol, VAR incelemesinin ardından geçerlilik kazandı: 1-1.

İkinci yarıda Fenerbahçe'yi öne geçiren gol 56. dakikada geldi. Üst üste gelişen ataklar sonucu sol çizgide topla buluşan Dzeko'nun arka direğe doğru ortaladığı topa İrfan Can Kahveci iyi yükselerek kafayı vurdu. Kalecinin müdahalesine rağmen top çizgiyi geçerek ağlara gitti: 2-1.

GOL 64. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Fenerbahçe savunmasının uzaklaştıramadığı topla ceza alanı sol çaprazında buluşan Buksa'nın yakın köşeye sert vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-2.

GOL 79. dakikada Fenerbahçe tekrar öne geçtiği golü Szymanski'nin ayağından buldu. Dzeko'nun ceza sahası içinde vurduğu topu kaleci çelerek kornere gönderdi. Sağ kenardan kullanılan kornerde topla sağ çaprazda buluşan Szymanski'nin soluna alarak çektiği şutta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2.

