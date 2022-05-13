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Fenerbahçe'de ilk hedef golcü transferi

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Fenerbahçe'nin transferdeki önceliği, gol yükünü taşıyacak bir forvet. Gelecek sezon güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, üst düzey bir golcüye imza attırmayı planlıyor

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Fenerbahçe'de ilk hedef golcü transferi
Fenerbahçe gelecek sezona iddialı başlangıç yapmak istiyor. Sarı-lacivertliler son yıllarda, forvet hattında Slimani, Frey, Samatta, Mevlüt, Cisse, Kemal Ademi ve şu an forma giyen Berisha'dan beklenen katkıyı alamadı.
Enner Valencia klasik santrfor tarzının dışında bir oyuna sahipken, sarı lacivertli takımının en golcü ismi Serdar Dursun da istikrarlı bir grafik çizemedi.
Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynamayı büyük ölçüde garantileyen sarı lacivertliler, santrfor mevkiinde üst düzey bir futbolcuyu takıma kazandırmayı amaçlıyor.
Bu arada Başkan Ali Koç yeni sezon hazırlıklarına tam kadro başlamak istiyor.
Transferde net adımlar atmak için teknik direktörün belirlenmesine bekleyen yönetim, hedefteki oyuncularla da temaslarını sürdürüyor.
Listede Sörloth ve Aboubakar da var
Daha önce Türkiye’de gösterdikleri performansla iz bırakan Alexander Sörloth ve Vincent Aboubakar’ı da listesine alan Fenerbahçe, olası yeni teknik direktörün isteklerini de masaya yatıracak.
Diğer yandan gelecek sezon çok sayıda transfer yapmayı planlamayan sarı lacivertli ekip, bütçenin büyük kısmını santrfor bölgesinde kullanmayı hedefliyor.
 
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