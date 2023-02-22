Fenerbahçe'de 11 şekilleniyor

Fenerbahçe'nin, Arabam.com Konyaspor maçı kadrosu şekilleniyor. LuanPeres ve JoaoPedro'nun sarı lacivertli takıma dönmesi JorgeJesus'un elini güçlendirdi

Fenerbahçe, Cumartesi günü Arabam.com Konyaspor ile erteleme maçında karşı karşıya gelecek.

Sakatlığını atlatan isimlerin takıma katılması, kritik maç öncesin teknik heyeti sevindirdi.

VavaCars Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında gribal enfeksiyonu nedeniyle forma giyemeyen JaydenOosterwolde'nin de oynayabilecek durumda olduğu öğrenildi.

Sarı lacivertli takımın defans hattı, genç oyuncunun son durumuna göre şekillenecek.

Fenerbahçe, 21 yaşındaki futbolcunun oynaması halinde 4'lü savunma anlayışıyla sahada olacak.

Oosterwolde'nin kulübede olması halinde ise JorgeJesus'un 3'lü sisteme dönüş yapabileceği belirtiliyor.

Diğer yandan orta sahada WillianArao'nun oynamasına kesin gözüyle bakılırken, diğer oyuncunun kim olacağı belirsizliğini koruyor.



