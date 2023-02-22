banner913
banner885
Kaymaklı adını çeyrek finale yazdırdı
Kaymaklı adını çeyrek finale yazdırdı
10 0
Güzelyurt Türk Maarif Koleji öğrencileri 100 fidan dikti
Güzelyurt Türk Maarif Koleji öğrencileri 100 fidan dikti
12 0
 
İstanbul depremi için ‘yüzde 64 olasılık’
İstanbul depremi için ‘yüzde 64 olasılık’
14 0
Rusya-Batı çekişmesinde yeniden gündemde
Rusya-Batı çekişmesinde yeniden gündemde
9 0
"3. Dünya Savaşı hiç bu kadar yakın olmamıştı"
9 0
Venedik kanallarında çarpıcı görüntüler
Venedik kanallarında çarpıcı görüntüler
15 0
Kocaeli'de saman yüklü tırda 99 kilo 250 gram eroin ele geçirildi
Kocaeli'de saman yüklü tırda 99 kilo 250 gram eroin ele geçirildi
10 0
banner915

Fenerbahçe'de 11 şekilleniyor

banner476

Fenerbahçe'nin, Arabam.com Konyaspor maçı kadrosu şekilleniyor. LuanPeres ve JoaoPedro'nun sarı lacivertli takıma dönmesi JorgeJesus'un elini güçlendirdi

banner825
Fenerbahçe'de 11 şekilleniyor
Fenerbahçe, Cumartesi günü Arabam.com Konyaspor ile erteleme maçında karşı karşıya gelecek.
Sakatlığını atlatan isimlerin takıma katılması, kritik maç öncesin teknik heyeti sevindirdi.
VavaCars Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında gribal enfeksiyonu nedeniyle forma giyemeyen JaydenOosterwolde'nin de oynayabilecek durumda olduğu öğrenildi.
Sarı lacivertli takımın defans hattı, genç oyuncunun son durumuna göre şekillenecek.
Fenerbahçe, 21 yaşındaki futbolcunun oynaması halinde 4'lü savunma anlayışıyla sahada olacak.
Oosterwolde'nin kulübede olması halinde ise JorgeJesus'un 3'lü sisteme dönüş yapabileceği belirtiliyor.
Diğer yandan orta sahada WillianArao'nun oynamasına kesin gözüyle bakılırken, diğer oyuncunun kim olacağı belirsizliğini koruyor.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.