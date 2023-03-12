Esentepe, İncirli’ye acımadı

İncirli’nin cezası nedeniyle Cihangir Stadı’nda oynanan İncirli – Esentepe maçına konuk Esentepe iyi başladı.
Dk. 21 Esentepe atağında İlyas Niyazi’nin ayağından bulduğu golle Esentepe 1-0 öne geçti. 37. dakikada Ege’nin attığı golle skoru 2-0 yapan Esentepe takımı 41. dakikada ise Melih’le skoru 3-0 patı ve ilk devre bu skorla sona erdi.
İkinci devrede iyi oynayan Esentepe takımı 67. dakikada Melih’in ayağından bir gol daha bularak skoru 4-0 yaptı. Maçın skorunu belirleyen golü ise 73. dakikada Şahin atarak skoru İncirli 0 – Esentepe 5 olarak belirledi.
Bu skorla Esentepe puanını 34 yaparak play-off hattına yükselirken, İncirli takımı 14 puanda kalarak kötü rüyalar görmeye devam etti.
(Fotoğraf: Richard Beale)
AKSA 1.Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Miracle Karşıyaka ASK
|20
|15
|1
|4
|62
|20
|42
|46
|2.
|Baf Ülkü Yurdu
|20
|13
|3
|4
|42
|20
|22
|42
|3.
|Yeniboğaziçi DSK
|20
|12
|4
|4
|53
|22
|31
|40
|4.
|Pera L. Gençler Birliği SK
|20
|9
|8
|3
|36
|23
|13
|35
|5.
|Esentepe KKSK
|20
|9
|7
|4
|43
|22
|21
|34
|6.
|Düzkaya KOSK
|20
|9
|5
|6
|34
|27
|7
|32
|7.
|Yalova SK
|20
|9
|5
|6
|26
|24
|2
|32
|8.
|Mormenekşe GBSK
|20
|7
|7
|6
|33
|30
|3
|28
|9.
|Lapta TBSK
|20
|8
|3
|9
|32
|28
|4
|27
|10.
|M. Hacıali Yılmazköy SK
|20
|6
|6
|8
|28
|37
|-9
|24
|11.
|Binatlı YSK
|20
|6
|5
|9
|28
|33
|-5
|23
|12.
|Girne Halk Evi
|20
|7
|2
|11
|19
|27
|-8
|23
|13.
|Ünimar Maraş GSK
|20
|6
|4
|10
|40
|45
|-5
|22
|14.
|İncirli SK
|20
|3
|5
|12
|18
|47
|-29
|14
|15.
|Dörtyol SK
|20
|3
|4
|13
|14
|47
|-33
|13
|16.
|Yenierenköy TSK
|20
|2
|3
|15
|24
|80
|-56
|9