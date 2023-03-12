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Esentepe, İncirli’ye acımadı

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Aksa 1. Ligin 20 haftasında İncirli’nin cezası nedeniyle Cihangir Stadı’nda oynanan karşılaşmada konuk Esentepem sahadan 5-0 gibi farklı skorla galip ayrılarak play-off hattına yükseldi

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Esentepe, İncirli’ye acımadı
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Aksa 1. Ligin hedefleri farklı iki takımın Cihangir Stadı’ndaki mücadelesinde play-off oynama hedefindeki Esentepe konuk olduğu düşme potasından uzaklaşmak isteyen İncirli’yi 5-0 gibi farklı skorla mağlup ederek iddiasını sürdürdü.
İncirli’nin cezası nedeniyle Cihangir Stadı’nda oynanan İncirli – Esentepe maçına konuk Esentepe iyi başladı.
Dk. 21 Esentepe atağında İlyas Niyazi’nin ayağından bulduğu golle Esentepe 1-0 öne geçti. 37. dakikada Ege’nin attığı golle skoru 2-0 yapan Esentepe takımı 41. dakikada ise Melih’le skoru 3-0 patı ve ilk devre bu skorla sona erdi.
İkinci devrede iyi oynayan Esentepe takımı 67. dakikada Melih’in ayağından bir gol daha bularak skoru 4-0 yaptı. Maçın skorunu belirleyen golü ise 73. dakikada Şahin atarak skoru İncirli 0 – Esentepe 5 olarak belirledi.
Bu skorla Esentepe puanını 34 yaparak play-off hattına yükselirken, İncirli takımı 14 puanda kalarak kötü rüyalar görmeye devam etti.
 
(Fotoğraf: Richard Beale)

AKSA 1.Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Miracle Karşıyaka ASK 20 15 1 4 62 20 42 46
2. Baf Ülkü Yurdu 20 13 3 4 42 20 22 42
3. Yeniboğaziçi DSK 20 12 4 4 53 22 31 40
4. Pera L. Gençler Birliği SK 20 9 8 3 36 23 13 35
5. Esentepe KKSK 20 9 7 4 43 22 21 34
6. Düzkaya KOSK 20 9 5 6 34 27 7 32
7. Yalova SK 20 9 5 6 26 24 2 32
8. Mormenekşe GBSK 20 7 7 6 33 30 3 28
9. Lapta TBSK 20 8 3 9 32 28 4 27
10. M. Hacıali Yılmazköy SK 20 6 6 8 28 37 -9 24
11. Binatlı YSK 20 6 5 9 28 33 -5 23
12. Girne Halk Evi 20 7 2 11 19 27 -8 23
13. Ünimar Maraş GSK 20 6 4 10 40 45 -5 22
14. İncirli SK 20 3 5 12 18 47 -29 14
15. Dörtyol SK 20 3 4 13 14 47 -33 13
16. Yenierenköy TSK 20 2 3 15 24 80 -56 9
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