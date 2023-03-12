Esentepe, İncirli’ye acımadı

Aksa 1. Ligin 20 haftasında İncirli’nin cezası nedeniyle Cihangir Stadı’nda oynanan karşılaşmada konuk Esentepem sahadan 5-0 gibi farklı skorla galip ayrılarak play-off hattına yükseldi

Aksa 1. Ligin hedefleri farklı iki takımın Cihangir Stadı’ndaki mücadelesinde play-off oynama hedefindeki Esentepe konuk olduğu düşme potasından uzaklaşmak isteyen İncirli’yi 5-0 gibi farklı skorla mağlup ederek iddiasını sürdürdü.İncirli’nin cezası nedeniyle Cihangir Stadı’nda oynanan İncirli – Esentepe maçına konuk Esentepe iyi başladı.Dk. 21 Esentepe atağında İlyas Niyazi’nin ayağından bulduğu golle Esentepe 1-0 öne geçti. 37. dakikada Ege’nin attığı golle skoru 2-0 yapan Esentepe takımı 41. dakikada ise Melih’le skoru 3-0 patı ve ilk devre bu skorla sona erdi.İkinci devrede iyi oynayan Esentepe takımı 67. dakikada Melih’in ayağından bir gol daha bularak skoru 4-0 yaptı. Maçın skorunu belirleyen golü ise 73. dakikada Şahin atarak skoru İncirli 0 – Esentepe 5 olarak belirledi.Bu skorla Esentepe puanını 34 yaparak play-off hattına yükselirken, İncirli takımı 14 puanda kalarak kötü rüyalar görmeye devam etti.(Fotoğraf: Richard Beale)AKSA 1.Lig Puan Tablosu