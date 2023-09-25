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Erteleme maçlarının hakemleri açıklandı

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Erteleme maçlarının hakemleri açıklandı
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Trendyol Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, hafta içinde oynanacak erteleme karşılaşmalarında görev alacak hakemler şunlar:
BUGÜN
20.00 İstanbulspor-Galatasaray: Abdulkadir Bitigen
27 Eylül Çarşamba:
20.00 Yukatel Adana Demirspor-Beşiktaş: Ümit Öztürk
28 Eylül Perşembe:
20.00 Fenerbahçe-RAMS Başakşehir: Zorbay Küçük
 
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