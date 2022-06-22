Yeni Boğaziçi'nin bir dönem kalesini koruyan ve herkes tarafından çok sevilen kalecisi Ergün Köseoğlu anılıyor.
Ergün Köseoğlu 28.yıl anı turnuvası 26 Haziran Pazar günü Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı'nda yapılacak ve 17.00'de başlayacak.
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