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Devler Ligi’nde haftanın golü Tete'den

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Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Tete'nin Kopenhag'a attığı gol, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü seçildi.

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Devler Ligi’nde haftanın golü Tete'den
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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda evinde Danimarka takımı Kopenhag ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'ın  gollerini 86. dakikada Sacha Boey ve 88. dakikada Tete kaydetmişti.
Boey'in golünün asistini de yapan 23 yaşındaki oyuncu, hem maçın oyuncusu hem de Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçilmişti.
Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü oylamasından lider çıkan da yine Brezilyalı futbolcu oldu. Bu alanda Lazio kalecisi Provedel, Barcelona'dan Felix ve Sevilla'dan Fulgini ile yarışan Tete, rakiplerini geride bırakmayı başardı.
 
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