Derbide Kartal kanatlandı

Süper Ligin iki başkent ekibi olan Yenicami ile K.Kaymaklı arasındaki gol düellosunun galibi 3-2’lik skorla Yenicami oldu

Stad: Atatürk Stadı

Hakemler: Mustafa Öztugay, Arif Malek, Mustafa Torun

Yenicami: Ercan, Emirhan, M.Göktaş, Yakup, Asrın(65.Dk A.Bayır)Hascan, Cenker(90.Dk Onur)Sylla, Koray(79.Dk Boran)Berkem(65.Dk M.Çavuş)Kaan

K.Kaymaklı: Raif, Sena, Muhammet, H.Celil(73.Dk Arda)M.Öztürk, Felix, İ.Kaba, M.Göçben(85.Dk Kemal)Adnan(46.Dk H.Çakır)Bahadır, Yağış(73.Dk A.Hatay)

Goller: 13.Dk Mehmet Göktaş, 73.Dk Ali Bayır, 85.Dk Sylla(YAK)17.Dk Felix, 89.Dk Muhammet Nazik(K.Kaymaklı)

Kırmızı Kart: 90.Dk Hascan Kırmaz(Yenicami)



Aksa Süper ligde rahat bir konumda yer alan Yenicami, ligde şiddetle puana ihtiyacı olan K.Kaymaklı’yı 3-2 mağlup ederek 3 puanı alan taraf oldu.

14.dakikada gelişen Yenicami atağını K.Kaymaklı savunması korner ile savuşturdu. Kullanılan köşe vuruşunda arka direkte unutulan Mehmet Göktaş topu ağlara gönderdi ve skoru 1-0 yaptı.

18.dakikada gelişen K.Kaymaklı atağında ceza alanı dışında topla buluşan Felix çok sert ve yerden vurarak topu Ercan’ın altından filelere gönderdi 1-1.

22.dakikada K.Kaymaklı savunma arkasına sarkan Sylla kaleci Raif ile karşı karşıya kaldı vuruşunda Raif başarılıydı ve rakibe gol şansı vermedi.

73.dakikada soldan gelişen Yenicami atağında ceza alanı içerisine yapılan ortaya arka bölgede Ali Bayır topla buluştu ve vuruşunda topu ağlara gönderdi 2-1.

86.dakikada Yenicami atağında ceza alanı içine yapılan ortaya Sylla vurdu ve topu ağlara gönderdi 3-1.

90.dakikada K.Kaymaklı atağında Muhammet yaklaşık 30 metreden topa enfes vurdu ve kaleci Ercan’ın üzerinden topu ağlara gönderdi 3-2.

