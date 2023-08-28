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Değirmenlikte sakatlıklar can sıkıyor

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Değirmenlikte sakatlıklar can sıkıyor
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Sezon öncesi çalışmalarına devam eden birinci lig temsilcisi  Miracle Değirmenlikte Doğan Alp’ın sakatlığından sonra 4 isim daha sakatlıklar kervanına katıldı. Fırat Ersalan, Kağan Görneçli, Şükrü Erdoğan ve TC’li oyuncu İlyas’ın da sakatlandığı belirtildi. 
Miracle Değirmenlik teknik direktörü Özgü Bayraktar yaptığı açıklamada oyuncuların son durumlarının yapılacak olan doktor kontrollerinden sonra netlik kazanacağını söyledi.
 
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