Değirmenlik transferde hız kesmiyor

Baf Ülkü Yurdu’ndan kaleci Erdoğan Nay ve Onur Konuğuş’u, Binatlı’dan Mustafa Süzgen’i kadrosuna kattığını açıklayan MiracleDeğirmenlik, Yenicami’den Fırat Ersalan ve Yasin Açıkel ile prensipte anlaştı



Süper Lig ekiplerinden Değirmenlik, ara

KONUŞULAN ÜCRETLER DUDAK UÇURTTU

Yenicami’den Fırat Ersalan ve Yasin Açıkel ile prensipte anlaştığı öğrenilen Değirmenlik Spor Kulübü’nün, Fırat’a 50 bin STG, Yasin’e ise 40 bin STG ödeyeceğini öğrenildi. Yenicami Kulüp başkanının yurt dışında olduğundan dolayı futbolculara imza attıramayan Değirmenlik, Yenicami ile de anlaşılması halinde iki yıldızı daha renklerine bağlayacak.

Baf Ülkü Yurdu’ndan kaleci Erdoğan Nay ve Onur Konuğuş’u, Binatlı’dan Mustafa Süzgen’i kadrosuna kattığını açıklayan Değirmenlik, Merit Alsancak Yeşilova’dan da Meji Direniş ile yapılan görüşmede anlaşmaya varamadı. Değirmenlik’in, anlaşmaya varması halinde, üç futbolcuya ödeyeceği imza parasının yaklaşık 4 milyon TL olması dikkat çekiyor.

FIRAT ERASLAN ASBAŞKAN EBRU TÖREHAN’LA EL SIKIŞTI

Yenicami futbolcusu Fırat Eraslan dün transferi için bir araya geldiği Miracle Değirmenlik Asbaşkanı Ebru Törehan ile anlaşma sağlayarak el sıkıştılar.

“HERHANGİ BİR FUTBOLCUMUZUN TRANSFERİ İÇİN RESMİ ANLAŞMA YOK”

Öte yandan Yenicami Kulübü Yönetimi dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla herhangi bir futbolcularının transferi için resmi olarak anlaştığı bir kulüp bulunmadığını belirtti.

Yenicami Kulübü’nden yapılan açıklama şöyle:

“Zorunlu açıklama:

YenicamiAğdelen Kulübü olarak bazı haber kuruluşlarında yer alan kulübümüz futbolcularının transfer haberlerine yönelik açıklama yapmamız zorunlu hale gelmiştir. Kulübümüz transfer komitesi, başkanımız Ali Özmen Safa'nın yurt dışında olması sebebiyle henüz toplanmamıştır. Başkanımızın dönüşü ile birlikte komitemiz yarın toplanacak ve futbolcularımıza gelen teklifler değerlendirilecektir. Şu anda kulübümüzün herhangi bir futbolcumuzun transferi için resmi olarak anlaştığı bir kulüp bulunmamaktadır.

Komitemizin alacağı karar kulüp sayfamızdan kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”



AKSA Süper Lig ekiplerinden MiracleDeğirmenlik’te ara transfer döneminin başlaması ile birlikte takıma yapılan takviyeler devam ediyor.Süper Lig ekiplerinden Değirmenlik, ara transfer dönemine hızlı başladı. 31 puanla lider Mağusa Türk Gücü’nün 12 puan gerisinde dördüncü sırada bulunan Miracle Değirmenlik, 3 futbolcuyla daha imza atmaya hazırlanıyor.Yenicami’den Fırat Ersalan ve Yasin Açıkel ile prensipte anlaştığı öğrenilen Değirmenlik Spor Kulübü’nün, Fırat’a 50 bin STG, Yasin’e ise 40 bin STG ödeyeceğini öğrenildi. Yenicami Kulüp başkanının yurt dışında olduğundan dolayı futbolculara imza attıramayan Değirmenlik, Yenicami ile de anlaşılması halinde iki yıldızı daha renklerine bağlayacak.Baf Ülkü Yurdu’ndan kaleci Erdoğan Nay ve Onur Konuğuş’u, Binatlı’dan Mustafa Süzgen’i kadrosuna kattığını açıklayan Değirmenlik, Merit Alsancak Yeşilova’dan da Meji Direniş ile yapılan görüşmede anlaşmaya varamadı. Değirmenlik’in, anlaşmaya varması halinde, üç futbolcuya ödeyeceği imza parasının yaklaşık 4 milyon TL olması dikkat çekiyor.FIRAT ERASLAN ASBAŞKAN EBRU TÖREHAN’LA EL SIKIŞTIYenicami futbolcusu Fırat Eraslan dün transferi için bir araya geldiği Miracle Değirmenlik Asbaşkanı Ebru Törehan ile anlaşma sağlayarak el sıkıştılar.“HERHANGİ BİR FUTBOLCUMUZUN TRANSFERİ İÇİN RESMİ ANLAŞMA YOK”Öte yandan Yenicami Kulübü Yönetimi dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla herhangi bir futbolcularının transferi için resmi olarak anlaştığı bir kulüp bulunmadığını belirtti.Yenicami Kulübü’nden yapılan açıklama şöyle:“Zorunlu açıklama:YenicamiAğdelen Kulübü olarak bazı haber kuruluşlarında yer alan kulübümüz futbolcularının transfer haberlerine yönelik açıklama yapmamız zorunlu hale gelmiştir. Kulübümüz transfer komitesi, başkanımız Ali Özmen Safa'nın yurt dışında olması sebebiyle henüz toplanmamıştır. Başkanımızın dönüşü ile birlikte komitemiz yarın toplanacak ve futbolcularımıza gelen teklifler değerlendirilecektir. Şu anda kulübümüzün herhangi bir futbolcumuzun transferi için resmi olarak anlaştığı bir kulüp bulunmamaktadır.Komitemizin alacağı karar kulüp sayfamızdan kamuoyu ile paylaşılacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”