CONIFA kura çekimine erteleme

Necati KÜLAHLILAR
Bağımsız Futbol Federasyonları Konfederasyonu (CONIFA) tarafından 2021 yılı içerisinde 2 önemli organize edilecek.
CONIFA tarafından organize edilecek CONIFA Avrupa Futbol Kupası ve CONIFA Kadınlar Dünya Kupası turnuvalarının dün gerçekleşmesi beklenen kura törenleri ise teknik aksaklıklar nedeniyle ertelendi.
CONIFA yönetim kurulu, kura çekimlerinin yeni tarihiniilerleyen günlerde açıklayacak. Bu arada CONIFA yönetim kurulutarafından düzenlenen basın toplantısı 126 basın mensubunun katılımıyla gerçekleştirildi.
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