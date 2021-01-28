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CONIFA Avrupa Kupasındayız

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CONIFA Sportsbet.io European Football Cup 2021, 12 takımın katılımıyla Fransa'nın Nice kentinde düzenlenecek. Tüm takımların Nice kentine PCR testi yaptırarak gidecek. KKTC Milli Takımı kuraya 2. torbadan girecek

CONIFA Avrupa Kupasındayız
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Necati KÜLAHLILAR
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun da üyesi olduğu CONIFA, CONIFA Sportsbet.ioEuropean Football Cup 2021 şampiyonasını 12 takımın katılımıyla düzenleyecek.
CONIFA Sportsbet.io Avrupa Futbol Kupası 2021'in Fransa'nın Nice kentinde oynanacağı kesinleşti. CONIFA'dan yapılan açıklamaya göre turnuva 9-19 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. CONIFA açıklamasında turnuvaya katılmaya hak kazanan takımları ve torbalarını da duyurdu. Buna göre KKTC Milli Takımımız kuraya 2.torbadan girecek. Kura çekimi ise 31 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek.

Conifa'nın Avrupa Başkanı AlbertoRischio, tüm takımların Nice kentine PCR testi yaptırarak geleceğini, ardından Fransa'da turnuva öncesinde yeniden tüm takımlara test yapılacağını duyurdu.
İşte takımlar ve kura torbaları:
Torba 1: County of Nice, Güney Osetya, Padanya, Abazya
Torba 2:  Sapmi, Güney Ermenistan, KKTC, Artsakh
Torba 3: Szekely Land, Chameria, Sardinya Kernow FA
 
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