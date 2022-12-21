Cihangir’den bir teşekkür de GÜVÇAM Pazarlama’ya

hangir yönetiminin sponsorlarına teşekkür ziyaretleri sürüyor. Bu kez teşekkür ziyareti takımın bir diğer ana sponsorlarından GÜVÇAM Pazarlama’ya gerçekleştirildi. Başkan Hüseyin Karavezirler ve yönetimi tarafından gerçekleştirilen ziyarette GÜVÇAM Pazarlama direktörü ve ayni zamanda kulübümün eski başkanlarından Koray Güvenoğlu’na teşekkür edilerek takımın bir forması takdim edildi. Koray Güvenoğlu izyarette yaptığı konuşmada, GÜVÇAM Pazarlama ve şahsı adına her zamanki gibi kulübün destekçisi olmaya devam edeceğini belirtip, Cihangir’e başarılar diledi.