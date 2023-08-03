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BTM Liglerinden üst liglere bonservisli transfer şartı

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BTM Liglerinden üst liglere bonservisli transfer şartı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu, 2 Ağustos’ta gerçekleştirdiği toplantıda aldığı kararlar arasında BTM’den üst liglere transferde bonservisli transfer şartı da var.
KTFF Yönetim Kurulu Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) kulüplerinde olan futbolcuların Süper Lig ve Birinci Lig’e sadece bonservisli transfer olabileceği yönünde karar üretti. Yapılan açıklamada 2023-2024 sezonu itibariyle bonservisi BTM kulüplerinde olan futbolcuların Süper Lig ve 1.Lig’e sadece bonservisli olarak transfer işlemi gerçekleştirebilmesine (A2 ve altyapı liglerinde hariç) karar verildiği duyuruldu.
 
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