BTM 2. Lig’de maç saatleri değişti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig'de 4.hafta programı belli oldu. Federasyon hava sıcaklıklarının artması ve günün uzamasından faydalanarak maç başlangıç saatlerini 17.30’dan 18.00’e aldı.

İktisatbank BTM 2. Lig 4. Hafta programı şöyle:

11 HAZİRAN 2022, CUMARTESİ

3.GRUP

18.00 Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Şirinevler-Alayköy (Hüseyin Saçar)

18.00 Güzelyurt Sentetik Sahası’nda Serhatköy-Ağırdağ Boğaz (Fatih Bardakçıoğlu)

4.GRUP

18.00 Cihangir Stadı’nda Gaziköy-Aslanköy (Ferhat Tuna)

18.00 Balıkesir Stadı’nda Kırıkkale-Pergama (Necmi Bulut)

5.GRUP

18.00 Akova Eray Vudalı Stadı’nda Pile-Yenişehir (İbrahim Katmer)

18.00 İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı’nda Çayönü-Korkuteli (Halil Atlar)

18.00 Dörtyol AdemNural Stadı’nda Güvercinlik-Tuzla (Mehmet V.Çelik)

7.GRUP

18.00 Kaplıca Emre Genç Stadı’nda Yarköy-Kaplıca Karadeniz 61 (Şakir Azizoğlu)

18.00 Geçitkale Stadı’nda Ardahan-Ergazi (Cemre Malek)

18.00 Mehmetçik Stadı’nda Bafra-Dipkarpaz (Cenk Aras Özfuttu)

12 Haziran 2022, Pazar

1.GRUP

18.00 Gaziveren Semih Türköz Stadı’nda Gaziveren-Gayretköy (Mustafa Torun)

18.00 Doğancı Emek Stadı’nda Poy Rent A Car Yeşilyurt-Zümrütköy (Arif Malek)

18.00 Denizli Bilal İyigün Stadı’nda Yedidalga Aksu-Akçay (Rıdvan Çetinkaya)

2.GRUP

18.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Çamlıbel-Yeşiltepe Ilgaz (İsmail Ercan)

18.00 Akçay Rauf Raif Denktaş Stadı’nda Mevlevi-Kalkanlı (Olgun Canik)

18.00 Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda Yeşil HarnıpKozanköy-Akdeniz (Yusuf Atlar)

3.GRUP

18.00 Esentepe Erdal Barut Stadı’nda Bahçeli-Pınarbaşı (Serdar Gürpınar)

6.GRUP

18.00 Akova Eray Vudalı Stadı’nda Ötüken-SFC Boğaziçi (Tufan Çerçioğlu)

18.00 Geçitkale Stadı’nda Mutluyaka-AutoriteCivisil (Burak Mandıralı)

18.00 Tatlısu Rauf Raif Denktaş Stadı’nda Tatlısu Seracılar-Alaniçi (Serkan Özdenkçi)

