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Birbirlerini üzmediler

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Süper Ligde rahat konumdaki iki takım olan Yenicami ile Doğan Türk Birliği arasındaki mücadele birer golle 1-1 tamamlandı. Doğan Türk Birliği penaltıyı gole çeviremeyerek galibiyet şansını kaçırdı

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Birbirlerini üzmediler
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Stat: Lefkoşa Atatürk Stadı
Hakemler: Şakir Azizoğlu, Mehmet Ekşici, Cenk Aras Özfutu
Yenicami: Ercan, Mehmet Göktaş, Emirhan, Koray(Hascan), Karan, Yakup, Fikret, Hasan, Ali Bayır(Berkem), Cenker(Asrın(Kaan)), Sylla.
Doğan T. Birliği: Ozan, Ahmet Sönmez, Yusuf, Emin, Efe(Hamit), Farouk, Doğukan, Ali, Tansel(Selim), Arda(Halil), Billy Michael.
Goller: Dk. 63 Hasan (Yenicami), Dk. 34 Billy(DTB)
 
Aksa Süper Ligin 25. Haftasında ligde en rahat konumda olan iki takım olan Yenicami ile Doğan Türk Birliği arasındaki mücadeleden galip çıkmadı.
İlk devrede konuk Doğan Türk Birliği bulduğu golle devreyi önde bitirirken ikinci devrede ise Yenicami bulduğu golle maç 1 -1 tamamlandı. Konuk Doğan Türk Birliği Ahmet Sönmez’le bir de penaltıdan yararlanamadı.
Dk. 34 Doğan Türk Birliği atağında Yenicami ceza sahasında topla buluşan Billy Michael topu ağlara göndererek takımını 1 -0 öne geçirdi. Bu ayni zamanda ilk devrenin de sonucu oldu.
İkinci yarıya Hascan’ı oyuna alarak başlayan Yenicami rakibine karşın daha atak oynadı.
Dk. 63 Yenicami’nin kullandığı serbest vuruşta Doğan Türk Birliği ceza sahası içinde iyi yükselen Hasan Yumuşak güzel bir kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek skora dengeyi getirdi. 1 -1
Bu dakikadan sonra Doğan Türk Birliği yeniden öne geçmek için baskı kurdu.
Dk.80 Doğan Türk Birliği’nin kazandığı penaltı atışında topu başına geçen Ahmet Sönmez penaltıyı gole çeviremeyince öne geçme şansını kaçırdı ve maç 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Bu skorun ardından Yenicami 43, Doğan Türk Birliği 42 puana yükseldi.
 
(Fotoğraf: Özgür Göksel)
 
 
AKSA Süper Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Mağusa Türk Gücü 23 21 1 1 73 19 54 64
2. Cihangir GSK 24 17 3 4 55 29 26 54
3. Mesarya SK 24 14 6 4 46 22 24 48
4. Yenicami AK 25 12 7 6 49 37 12 43
5. Doğan Türk Birliği 24 12 6 6 53 27 26 42
6. Yonpaş Dumlupınar TSK 23 12 6 5 35 26 9 42
7. Lefke TSK 24 10 5 9 30 29 1 35
8. Merit Alsancak Yeşilova SK 25 8 6 11 33 43 -10 30
9. Küçük Kaymaklı TSK 24 9 3 12 31 44 -13 30
10. Türk Ocağı Limasol 25 7 2 16 26 40 -14 23
11. Çetinkaya TSK 24 5 5 14 25 49 -24 20
12. Göçmenköy İYSK 25 5 5 15 33 58 -25 20
13. China Bazaar Gençlik Gücü TSK 24 4 7 13 27 49 -22 19
14. Hamitköy ŞHSK 25 5 3 17 27 48 -21 18
15. Gönyeli SK 24 2 5 17 27 67 -40 11
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