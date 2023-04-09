Birbirlerini üzmediler

Süper Ligde rahat konumdaki iki takım olan Yenicami ile Doğan Türk Birliği arasındaki mücadele birer golle 1-1 tamamlandı. Doğan Türk Birliği penaltıyı gole çeviremeyerek galibiyet şansını kaçırdı

Lefkoşa Atatürk Stadı: Şakir Azizoğlu, Mehmet Ekşici, Cenk Aras ÖzfutuErcan, Mehmet Göktaş, Emirhan, Koray(Hascan), Karan, Yakup, Fikret, Hasan, Ali Bayır(Berkem), Cenker(Asrın(Kaan)), Sylla.Ozan, Ahmet Sönmez, Yusuf, Emin, Efe(Hamit), Farouk, Doğukan, Ali, Tansel(Selim), Arda(Halil), Billy Michael.Dk. 63 Hasan (Yenicami), Dk. 34 Billy(DTB)Aksa Süper Ligin 25. Haftasında ligde en rahat konumda olan iki takım olan Yenicami ile Doğan Türk Birliği arasındaki mücadeleden galip çıkmadı.İlk devrede konuk Doğan Türk Birliği bulduğu golle devreyi önde bitirirken ikinci devrede ise Yenicami bulduğu golle maç 1 -1 tamamlandı. Konuk Doğan Türk Birliği Ahmet Sönmez’le bir de penaltıdan yararlanamadı.Dk. 34 Doğan Türk Birliği atağında Yenicami ceza sahasında topla buluşan Billy Michael topu ağlara göndererek takımını 1 -0 öne geçirdi. Bu ayni zamanda ilk devrenin de sonucu oldu.İkinci yarıya Hascan’ı oyuna alarak başlayan Yenicami rakibine karşın daha atak oynadı.Dk. 63 Yenicami’nin kullandığı serbest vuruşta Doğan Türk Birliği ceza sahası içinde iyi yükselen Hasan Yumuşak güzel bir kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek skora dengeyi getirdi. 1 -1Bu dakikadan sonra Doğan Türk Birliği yeniden öne geçmek için baskı kurdu.Dk.80 Doğan Türk Birliği’nin kazandığı penaltı atışında topu başına geçen Ahmet Sönmez penaltıyı gole çeviremeyince öne geçme şansını kaçırdı ve maç 1-1 eşitlikle tamamlandı.Bu skorun ardından Yenicami 43, Doğan Türk Birliği 42 puana yükseldi.