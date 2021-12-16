Beyaz Grupta ilk hafta heyecanı yaşanacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) İktisatbank BTM 1. Lig Beyaz Grup’ta 1. haftanın programını açıkladı.
18 Aralık Cumartesi günü başlayacak olan İktisatbank BTM 1. Lig Beyaz Grup’ta 1. haftanın programı şöyle;
18 Aralık Cumartesi, Saat 10:30
Doğancı – Ozanköy, Emek Stadı, Mustafa Çukur
Karaoğlanoğlu – Lapta, Orhan Dural Stadı, Serkan Durmaz
19 Aralık Pazar, Saat 10:30
Dikmen Gücü – Ortaköy, Dr Fazıl Küçük Stadı, Ferhat Tuna
Sadrazam Kayalar – Yılmazköy, Şehit Şevket Kadir Stadı, Hüseyin Özaşık
Tatlısu – Denizli, Dr Ali Özsoy Stadı, Abdullah Genç
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