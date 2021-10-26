Beşiktaş'ta yüzler gülüyor

Galatasaray’ı 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta moraller yerine geldi. Siyah-beyazlılarda kaleci Ersin Destanoğlu, kurtardığı penaltıyla CyleLarin ise attığı 2 golle derbiye damga vurdu

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Galatasaray'ı 2-1 yendi. Derbi galibiyetiyle moral bulan siyah beyazlılar, ligde 6. galibiyetini aldı ve 20 puana yükseldi.

Beşiktaş'a 3 puanı getiren gollerde CyleLarin'in imzası vardı. Geçen sezon attığı 19 golle şampiyonluğa önemli katkı veren Kanadalı oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde Sporting karşılaşmasından sonra Galatasaray ağlarını da iki kez sarstı.

LARİN'DEN 50 MAÇ. SONRA İLK

Larin, Süper Lig'de 50 maç aradan sonra sarı-kırmızılılara kafa golü atan ilk oyuncu oldu.

Sezon başında transfer edilen Umut Meraş ilk kez 11'de başladığı maçta siyah beyazlı formayla ilk asistini yaptı. Girdiği 12 ikili mücadelenin 9’unu kazanan milli sol bek, 4 sahipsiz top kazanırken 2 de top kaptı ve takımının en etkili oyuncularından oldu.

Ersin Destanoğlu ise 81’inci dakikada Mustafa Muhammed’in penaltı atışını kurtararak galibiyette önemli rol oynadı. 20 yaşındaki file bekçisi, Süper Lig kariyerindeki 2’inci penaltısını kurtardı.

ZORLU FİKSTÜR

MedipolBaşakşehir ve Sporting mağlubiyetlerinin ardından Galatasaray'ı yenen Beşiktaş'ı zorlu bir fikstür bekliyor.

Siyah beyazlılar, AtakaşHatayspordeplasmanından sonra Portekiz'de Sporting ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş daha sonra lider Trabzonspor'u konuk edecek.

