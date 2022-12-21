Antrenörler Derneği bölgesel toplantıları tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) yönetim kurulu tarafından başlatılan bölgesel toplantıların altıncı ve sonuncusu yapıldı. Hasan Topaloğlu başkanlığındaki yönetim Derneği 2022 yılına yönelik faaliyet programı içinde yer alan Bölgesel toplantıların altıncısı akşam Lefkoşa bölgesi teknik adamlar ve antrenörlerin katılım ile gerçekleştirildi. Gönyeli Concorde Tower Otel’de yapılan bölgesel toplantıya Dernek başkanı Hasan Topaloğlu, yönetim kurulu üyeleri, Gönyeli Belediye başkan adayı Hüseyin Amcaoğlu, bölgedeki teknik adamlar ve antrenörler Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği 2.başkanı Ali Çetin Amcaoğlu da katıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği başkanı Hasan Topaloğlu tarafından yapılan kısa konuşmanın ardından toplantı başladı.

Konuşmalar

KKTFAD başkanı Hasan Topaloğlu, futbolumuza büyük hizmetler sunan Gönyeli Belediye başkan adayı Hüseyin Amcaoğlu’a vermiş olduğu destek ve yanlarında olmasından dolayı teşekkür ederken düzenlenen geceye koymuş olduğu katkılardan dolayı ayrıca teşekkür etti. Topaloğlu üyelere bugüne kadar yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler aktarırken, göreve geldikleri günden itibaren projeleri hayata geçirme adına atmış oldukları adımlar ve hedefleriyle birlikte bundan sonraki süreçte yapmak istedikleri çalışmalar hakkında da ve 6 bölgede yapılan toplantılarla ilgili bilgiler verdi.

Önemli Öngörüler

Gönyeli Belediye başkan adayı Hüseyin Amcaoğlu’na destek ve katkılarıyla, Başkent Lefkoşa’daki son Bölgesel toplantı Antrenörler Derneği başkanı Hasan Topaloğlu ve yönetimin tarafından organize edilen Lefkoşa bölgesindeki altıncı ve son bölgesel toplantıya katılan teknik adamlar ve antrenörler görüşlerin ve öngörülerin ortaya koyduğu çok verimli bir toplantı gerçekleştirildi.

Hüseyin Amcaoğlu’na Plaket Verildi

Gönyeli Concorde Tower Otel’de yapılan bölgesel toplantıya katılan Gönyeli Belediye başkan adayı Hüseyin Amcaoğlu’na katkı ve desteklerinden dolayı Kuzey Kıbrıs Türk Antrenörleri Derneği başkanı Hasan Topaloğlu tarafından plaket verildi.

Yemek

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yönetim kurulu tarafından Gönyeli Concorde Tower Otel’de altıncı ve son kez yapılan bölgesel toplantı sonrasında Gönyeli Belediye başkan adayı Hüseyin Amcaoğlu tarafından verilen akşam yemeği aynı yerde Hasan Topaloğlu başkanlığındaki yönetim ve bölgesel toplantıya katılan antrenörler birlikte yenildi