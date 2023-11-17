Alaattin’e İstanbul’da başarılı operasyon

Aksa Süper Ligin Lefkoşa ekiplerinden Göçmenköy'ün başarılı futbolcusu Alaattin Yavuz İstanbul'da başarılı bir ameliyat geçirdi.

Yrd.Doç.Dr. Raşit Özcafer tarafından başarıyla gerçekleştirilen operasyon sonrası başarılı isim Alaattin'in bu sezonu kapattığı açıklandı. Başarılı sol kanat oyuncusu Lefke maçında sakatlanıp yapılan kontrollerde çapraz bağının koptuğu açıklanmıştı.

Göçmenköy Spor Kulübü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

“Futbolcumuz Alaattin'in ameliyatı İstanbul'da Yrd.Doç.Dr. Raşit Özcafer tarafından başarıyla gerçekleştirilmiştir.. Futbolcumuza geçmiş olsun derken, doktorumuza da teşekkür ederiz”

