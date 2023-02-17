Akova’da, Çimendağ gitti, Karşılı geldi

İktisatbank BTM Birinci Lig Kırmızı Grupta Play out oynama tehlikesi yaşayan Akova’da deneyimli teknik adam Halil Çimendağ ile yollar ayrılırken, Mehmet Karşılı’yla anlaşmaya vardı

İktisatbank BTM Birinci Lig Kırmızı Grupta ilk devrede beklentileri karşılayamayan ve devreyi 7 puanla son sırada tamamlayan Akova’da teknik adam değişikliği oldu.

Play out oynama tehlikesi yaşayan Akova’da deneyimli teknik adam Halil Çimendağ ile yollar ayrıldı. Çimendağ’la yolları ayıran Akova yönetimi tecrübeli antrenörlerden Mehmet Karşılı’yla anlaşarak takımı ona emanet etti.

Kırmızı yeşilliler, Halil Çimendağ yönetiminde 9 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 5 de mağlubiyet aldılar.

