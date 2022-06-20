Akçay, son nefeste kazandı

İsmet KARAOSMAN

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Liginde ilk devrenin son haftası olan beşinci haftada maçları tamamlandı.

Birinci Grupta Akçay, Gaziveren’i Raif Denktaş Stadında konuk etti. İsmail Ercan’ın yönettiği zirvenin önemli maçını Akçay son bölümde bulduğu gollerle 3 – 1 kazandı.

Kalabalık bir futbolsever kitlesinin izlediği maçın ilk devresi çekişmeli geçerken Akçay, Sezer Özbarışçı’nın golüyle 1 – 0 öne geçti. Ercan Oyal’ın golüyle devre 1 – 1 tamamlandı.

İkinci devrede de çekişme sürerken son bölümde daha etkili oynayan Akçay, 85’te Besim Aykanat ve 90’da Ferit Portakalcıoğlu’nun golleriyle maçı 3 – 1 kazanıp devreyi 2. sırada tamamladı.

