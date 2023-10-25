Aboubakar 25 yıllık rekorunun peşinde

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Vincent Aboubakar, gözünü siyah-beyazlıların eski yıldızı Oktay Derelioğlu'nun 25 yıldır kırılamayan rekoruna dikti

Bu sezon attığı gollerle siyah-beyazlı takımın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamasına yükselmesinde önemli pay sahibi olan Vincent Aboubakar, 1 gol sevinci daha yaşaması halinde 14 golle Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında en golcü oyuncusu olan eski futbolcu Oktay Derelioğlu'nun rekorunu egale edecek.

Siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarında 13 golü bulunan Aboubakar, yarınki karşılaşmada iki gol attığı takdirde siyah-beyazlı ekibin Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu olacak.

2 sezonda Oktay'a yaklaştı

Beşiktaş formasıyla 2 sezon Avrupa kupalarında boy gösteren Aboubakar, uluslararası organizasyonlarda 17 maçta görev aldı ve Oktay Derelioğlu'nun rekoruna kısa sürede yaklaştı.

Aboubakar, Beşiktaş'taki ilk sezonunda Avrupa kupalarında toplam 6 gol kaydetti.

Siyah-beyazlı takımla ilk Avrupa macerasını UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaşayan Kamerunlu futbolcu, bu organizasyonda 3 kez fileleri havalandırdı. Avrupa'daki ilk gollerini İtalyan ekibi Napoli'yi deplasmanda 3-2 yendikleri maçta 2 kez skor üreterek atan Aboubakar, aynı grupta bir kez de Benfica karşısında gol sevinci yaşadı.

Aboubakar, aynı sezon yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden siyah-beyazlı ekibin Hapoel Beer Sheva ve Olympiakos (2) ile yaptığı maçlarda da 3 gol atarak 2016-2017 sezonunda 6 gole imza attı.

Siyah-beyazlı oyuncunun Avrupa Kupaları'nda en fazla rakip filelere havalandırdığı dönem ise bu sezon oldu.

Tarihinde ilk kez UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş'ın ön eleme turlarında Tirana, Neftçi ve Dinamo Kiev'le oynanan maçlarda toplam 5 kez rakipleri karşısında takımını sevindiren Aboubakar, Club Brugge maçını boş geçse de Lugano karşısında attığı 2 golle bu sezon Avrupa'daki gol sayısını 7'ye yükseltti. Kamerunlu futbolcu, toplamda 13 kez rakip fileleri havalandırarak Beşiktaş'ın Avrupa Kupaları'ndaki en golcü oyuncuları sıralamasında ikinci basamağa yükseldi.



