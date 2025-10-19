Kuzey Kıbrıs Futbol Tenisi Federasyonu kadın ve erkek Milli Takımları Futbol Tenisi Avrupa Şampiyonası’na katılacak.

24-26 Ekim tarihleri arasında Macaristan’ın Algyo şehrinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nda KKTC Erkekler Milli Takımı’nda, Takım kaptanı Mehmet Aksunlar, Süleyman Devecioğlu, Uğur Kaya, Ahmet Yeşil, Doğukan Doğu yeralırken KKTC Kadınlar Milli Takımı’nda Takım Kaptanı Ayşe Mullacuma, Naz Aktuğ, Kayra Ozaner, Nilgün Betmezoğlu, Sahil Malek bulunuyor.

Kafile Başkanlığını Serhat Deniz’in yapacağı kafilece Milli Takımlar Teknik Menajeri ve Antrenörü Hişam Tarazi ve yönetici Özlem Ratip de yer alıyor.

Kafile 22 Ekim Çarşamba günü Macaristan'a uçacak.

23 Ekim'de yapılacak teknik toplantı, sonrasında 24-25-26 Ekim tarihlerinde FIFTA Avrupa Şampiyonası gerçekleştirilecek

Kafile 27 Ekim'de adaya dönecek.