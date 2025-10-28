FOTOFEST Fotoğraf Yarışması 10. yılında beş kategoride 10 kişiye toplam 150 bin TL ödül verecek.

AKSA Enerji tarafından bu yıl onuncusu düzenlenen fotoğraf yarışması Girne’de Yaşam, Girne’nin Tarihsel Dokusu ve Anıtları, Doğa, Serbest ve Spor kategorilerinde düzenleniyor.

Her katılımcının her kategoriye en fazla beşer fotoğrafla katılabileceği yarışmada, seçici kurulun belirleyeceği kişilere 15 bin’er toplamda da 150 bin TL başarı ödülü verilecek.

Bu yıl fotoğraf sanatçısı, araştırmacı, yazar Altay Sayıl anısına düzenlenen AKSA FOTOFEST Fotoğraf Yarışması’nda her kategoriden 2 kişi olmak üzere toplamda 10 kişiye başarı ödülü verilecek.

Yarışma başvuruları 15 Kasım 2025 tarihine kadar www.aksaenerjikibris.com internet sitesindeki başvuru formuna göndermelidir. Yarışmayla ilgili şartnameye de aynı adresten ulaşılabilecek.