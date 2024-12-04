Formula'da sezonun son ayağı Abu Dabi Grand Prix'si tarihi anlarla hatırlanacak. 8 Aralık'taki mücadele, bir devrin sonu olacak. Lewis Hamilton, Mercedes adına son defa yarışacak.

Organizasyona her anlamda damga vuran İngiliz pilot, yoluna Ferrari ile devam edecek.

26 YILLIK BİRLİKTELİĞE NOKTA KONULUYOR

Mercedes ailesine 13 yaşında katılan Hamilton, Formula 1'e 2007'de giriş yaptı. O dönem McLaren - Mercedes adına piste çıkan tecrübeli isim, 2013'te ortaklığı noktalayan Alman ekibi adına yarıştı.

Hamilton, toplamda 105 galibiyet ve 7 şampiyonlukla Formula 1 tarihine damga vurdu.

HAMİLTON: "HALA AYAKTAYIM"

Son olarak Katar'da 12. sırayı alan Britanyalı pilot; "Ben hala ayaktayım, önemli olan nasıl düştüğünüz değil, nasıl ayağa kalktığınızdır" demişti.