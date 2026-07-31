Lefkoşa’da uyuşturucu madde tasarrufu suçundan üç kişi tutuklandı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından önceki gece gerçekleştirilen operasyonda, 23 yaşındaki isminin baş harfleri C.Z., 47 yaşındaki isminin baş harfleri H.L ve 48 yaşındaki isminin baş harfleri H.B.A’nın tasarrufunda yaklaşık 10 gram kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Meseleyle ilgili bahse konu şahıslar tutuklandı.

“Uyuşturucu Madde (Kokain) İthal, Alma ve Tasarruf” suçlarından tutuklanan isminin baş harfleri C.Z., H.B.A. ve H.L. dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Memuru Salih Öztuğ, olguları aktardı.

Polis, 29 Temmuz 2026 tarihinde saat 20.55 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekibi tarafından Lefkoşa’da Hatice Tahsin Erören Sokak üzerinde bulunan yardım amaçlı kıyafetlerin içerisine bırakıldığı metal dolabın olduğu yerde şüpheli hareketler fark edilmesi üzerine bölgeye gidildiğini söyledi. Yapılan kontrolde metal dolabın altında gizlenmiş vaziyette, şeffaf naylon içerisinde bulunan sigara paketi içinde, kâğıda sarılı yaklaşık 10 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu belirtti.

Polis, olay yerinde pusu görevine başlandığını, saat 21.15 sıralarında zanlıların araçla metal dolabın yaklaşık 5 metre ilerisinde durduklarını, aracın arka yolcu koltuğundan inen C.Z.’nin dolabın altındaki uyuşturucu madde olduğuna inanılan naylonu aldığı sırada görevli polisler tarafından etkisiz hale getirilerek tutuklandığını ifade etti. Araçta bulunan diğer iki zanlı H.B.A.ile H.L.'nin de tutuklandığını kaydetti.

Polis, yürütülen soruşturmada H.B.A. ile H.L.’nin ortaklaşa 40 bin 500 TL toplayarak C.Z. aracılığıyla Güney Kıbrıs’tan kokain türü uyuşturucu madde almaya karar verdiklerinin belirlendiğini, C.Z.’nin ise polis tarafından aranan bir şahısla irtibat kurarak söz konusu uyuşturucu maddeyi temin ettiğinin tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlıların işledikleri suçları kabul eder nitelikte gönüllü ifade verdiklerini de söyledi.

Polis, aranan bir şahıs bulunduğunu belirterek soruşturma kapsamında zanlıların bir gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.