Lefkoşa'da gümrüğe beyan edilmemiş yaklaşık 1,1 milyon TL değerinde koyun kuyruk yağı, mercan balığı ve jumbo karidesle yakalanan üç zanlı tutuklandı.

Lefkoşa’da meydana gelen Gümrüksüz Mal Tasarrufu suçundan itham edilerek tutuklanan isminin baş harfleri V.Ç, Ş.K ve M.O dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak şahadet veren Polis Memuru Alperen Asena olguları aktardı.

Polis, 27 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.00 sıralarında Kaçakçılık ve Mücadele Gümrük Şube Amirliği tarafından alınan ihbar üzerine yapılan kontrolde, Ş.K ve M.O’ya ait olan, V.Ç’un kullanımındaki buzluklu kamyon içerisinde gümrüğe beyan edilmemiş toplam değeri 1 milyon 116 bin TL olan 1 ton 116 kilogram koyun kuyruk yağı, toplam değeri 14 bin TL olan 40 kilogram mercan balığı ile toplam değeri 13 bin TL olan 20 kilogram jumbo karides tespit edilerek ürünlerin araçla birlikte emare alındığını kaydetti.

Polis, tespit edilen 1 ton 116 kilogram donmuş kuyruk yağı, 40 kilogram mercan balığı ve 20 kilogram jumbo karidesin Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından imha edildiğini, zanlıların ise tutuklanarak soruşturma başlatıldığını belirtti.

Polis, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu belirterek zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.