Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın yarı finalinde Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya ile karşı karşıya geldi. Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda oynanan maçtan 3-1 galip ayrılan Filenin Sultanları finale yükseldi.
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, finalde İtalya - Brezilya mücadelesinin galibiyle karşılaşacak. İtalya - Brezilya maçı bugün TSİ 15.30'da başlayacak.
1. set: 25 - 16
2. set: 17 - 25
3. set: 18 - 25
4. set: 25 - 27