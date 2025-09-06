Birçok kişinin severek tükettiği ekmek, makarna, kek ve börek gibi gıdalarda bulunan gluten, buğday, arpa ve çavdar gibi tahıllarda doğal olarak bulunan bir proteindir. Çoğu insan için zararsız olan gluten, çölyak hastaları için ise ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Çölyak hastalığında bağışıklık sistemi, gluteni yabancı bir madde olarak algılayarak ince bağırsakta hasara yol açıyor. Bu durum, besinlerin yeterince emilememesine neden oluyor ve zamanla ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni Banu Özbingül Arslansoyu, çölyak hastalığının belirtileri ve tedavi süreci hakkında önemli bilgiler verdi. Hastalığın genetik yatkınlık ve çevresel faktörlerin etkisiyle ortaya çıktığını söyleyen Dyt. Arslansoyu, “Çölyakla yaşamaya başlayan birçok insan, sevdiği pek çok yiyecekten uzak durmak zorunda kaldığını fark ediyor” dedi.

Çölyak hastalığının en yaygın belirtilerinin karın ağrısı, ishal, kusma, karın şişliği, iştahsızlık, kas güçsüzlüğü, demir eksikliği, kilo kaybı ve yorgunluk olduğunu belirten Dyt. Arslansoyu, “Hastalığın teşhisi uzman hekimler tarafından yapılan kan testleri ve biyopsi ile konulabilir” diye konuştu. Dyt. Banu Özbingül Arslansoyu, çölyak hastalarının doğru tanı, bilinçli beslenme ve uzman takibiyle sağlıklı bir yaşam sürdürebileceğini vurguladı.

Tedavisi ömür boyu glutensiz diyet!

“Günümüzde çölyak hastalığının tek tedavisi glutensiz diyettir” ifadelerini kullanan Dyt. Banu Özbingül Arslansoyu, “Glutensiz diyetle hastaların durumu düzelir, fakat tedavisi ise ömür boyu sürer” dedi. Dyt. Banu Özbingül Arslansoyu; çölyak hastalarının buğday, arpa, çavdar gibi tahıllardan yapılmış ürünler ve fırın ürünlerinden (irmik, bulgur, kuskus, erişte, ekmek, makarna, kahvaltılık gevrekler, simit, pasta, börek gibi) kaçınmaları gerektiğini belirtti. Glutensiz diyette; et, süt, sebze, meyve, kuru baklagiller, mısır, patates, pirinç, soya fasulyesi, kinoa ve kara buğday gibi besinlerin güvenle tüketilebileceğini de söyleyen Dyt. Banu Özbingül Arslansoyu, “Bazı çölyak hastaları için sınırlı miktarda yulaf da uygun olabilir, ancak yulafın saf olduğundan ve ‘çapraz bulaş’ riski taşımadığından emin olunmalıdır. Yulaf alırken etiketinde ‘glutensiz’ ibaresi bulunan ürünler tercih edilmelidir” dedi.

Çapraz bulaş ve ürün seçimi

Yulaf ve benzeri paketli ürünlerde çapraz bulaş riskinin bulunduğunun da altını çizen Dyt. Banu Özbingül Arslansoyu, “Çölyak hastaları için dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli konu ise ‘çapraz bulaş’ riskidir. Toplu beslenme yapan kurumlarda, mutfak araçlarının ve tezgahlarının uygun şekilde temizlenmemesi nedeniyle gluten bulaşması yaşanabilir” dedi. Glutenin her alanda karşımıza çıkabileceğini ve bu nedenle her türlü üründe dikkatli olunması gerektiğine de vurgu yapan Dyt. Arslansoyu “Gluten içeren besinlerin yanı sıra, ilaçlar, besin destekleri, kozmetik ürünler, diş macunları, ruj, posta pulları ve gargara ürünlerinde de gluten bulunabilir. Bu nedenle, bu ürünleri satın alırken etiket bilgilerini dikkatlice kontrol etmek önemlidir” dedi.

Çölyak Hastaları için Beslenme Programı

Kahvaltı: Açık çay, mısır ekmeği, beyaz peynir, haşlanmış yumurta, zeytin, mevsim sebzeleri

Kuşluk: Mevsim meyvesi ve çiğ kuruyemiş

Öğle: Havuçlu kuru fasulye, şehriyesiz pirinç pilavı, yoğurt, mevsim salata

İkindi: Süt ve leblebi

Akşam: Izgara balık, kara buğday, haşlanmış mevsim sebzesi, mevsim salata