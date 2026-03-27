Trendyol Süper Lig'de 29, 30 ve 31. hafta maçlarının programı netleşti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 29, 30 ve 31. haftasında oynanacak müsabakaların programı şöyle:

29. hafta

10 Nisan Cuma:

20.00 Beşiktaş-Hesap.com Antalyaspor (Tüpraş)

11 Nisan Cumartesi:

14.30 RAMS Başakşehir-Natura Dünyası Gençlerbirliği (Başakşehir Fatih Terim)

17.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor (Alanya Oba)

20.00 Zecorner Kayserispor-Fenerbahçe (RHG EnerTürk Enerji)

12 Nisan Pazar:

14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

17.00 Göztepe-Kasımpaşa (Isonem Park Gürsel Aksel)

20.00 Galatasaray-Kocaelispor (RAMS Park)

13 Nisan Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)

20.00 ikas Eyüpspor-Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)

30. hafta

17 Nisan Cuma:

20.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Chobani)

20.00 Hesap.com Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)

18 Nisan Cumartesi:

14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-ikas Eyüpspor (Atatürk Olimpiyat)

17.00 Kocaelispor-Göztepe (Turka Araç Muayene Kocaeli)

20.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Galatasaray (Eryaman)

19 Nisan Pazar:

14.30 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Samsunspor-Beşiktaş (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Trabzonspor-RAMS Başakşehir (Papara Park)

20 Nisan Pazartesi:

20.00 Gaziantep FK-Zecorner Kayserispor (Gaziantep)

31. hafta

24 Nisan Cuma:

20.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

25 Nisan Cumartesi:

14.30 ikas Eyüpspor-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Zecorner Kayserispor-Çaykur Rizespor (RHG EnerTürk Enerji)

20.00 Göztepe-Hesap.com Antalyaspor (Isonem Park Gürsel Aksel)

26 Nisan Pazar:

14.30 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Kocaelispor (Eryaman)

20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)

27 Nisan Pazartesi:

17.00 Corendon Alanyaspor-Samsunspor (Alanya Oba)

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Beşiktaş-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Tüpraş)