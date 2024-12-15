Katar'da Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından düzenlenen FIFA Kıtalararası Kupa'da finali hangi iki takımın oynayacağı belli oldu.

Başkent Doha'da 18 Aralık'ta düzenlenecek organizasyonun finalinde İspanya ekibi Real Madrid ile Meksika temsilcisi Pachuca karşı karşıya gelecek.

Lusail Stadyumu'nda oynanacak final maçı TSİ 20.00'de başlayacak.

5 MAÇLIK TURNUVA

FIFA'ya bağlı 6 konfederasyonun şampiyonlarının yer aldığı beş maçlık turnuva 22 Eylül 2023'te başladı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde oynanan play-off maçında Okyanusya Futbol Konfederasyonu (OFC) Şampiyonlar Ligi şampiyonu Auckland City'i 6-2 mağlup eden Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi şampiyonu Al-Ain bir üst tura yükseldi.

29 Ekim'de Mısır'da oynanan "FIFA Afrika-Asya-Pasifik Kupası" maçında ise Al-Ain'i 3-0'la geçen Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi şampiyonu Al-Ahly adını bir üst tura yazdırdı.

11 Aralık'ta Doha'da oynanan "FIFA Amerika Derbisi" maçında ise Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) Copa Libertadores şampiyonu Botafogo'yu 3-0 mağlup eden Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Birliği Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Kupası şampiyonu Pachuca bir üst tura yükseldi.

Doha'daki 974 Stadı'nda başlayan ve normal süresi ile uzatma dakikaları golsüz sona eren "FIFA Challenger Cup" maçında ise Al-Ahly'yi penaltılar sonucu 4-3 yenen Pachuca finale yükselen ekip oldu.

Bu sonuçla Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Birliği Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Kupası şampiyonu Pachuca, 18 Aralık'ta Katar'ın başkenti Doha'daki Lusail Stadyumu'nda oynanacak finalde Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'in rakibi oldu.