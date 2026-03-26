2026 FIFA Dünya Kupası, ABD, Kanada ve Meksika ortak ev sahipliğinde yapılacak. Bu Dünya Kupası, ilk kez 48 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek. Bu sayı daha önce 32'ydi. Dev turnuvada katılan ülke sayısı 24'ten 32'ye ise Fransa'da düzenlenen FIFA 1998 çıkarılmıştı.

Tarihin en kapsamlı Dünya Kupası, artan takım sayısıyla daha fazla maç ve daha küresel bir futbol deneyimi sunacak.

Yeni formatın süreçleri ise şöyle;

- 2026 FIFA Dünya Kupası 48 takımın katılımıyla oynanacak.

- Takımlar 4'erli 12 gruba ayrılacak.

- Her takım grup aşamasında 3 maç oynayacak.

- Turnuva, 11 Haziran'da Meksika'nın başkenti Mexico City'deki Azteca Stadyumu'nda oynanacak açılış maçıyla başlayacak.

- Grup aşamasında toplamda 72 karşılaşma oynanacak (Önceki turnuvalarda bu sayı 48’di).

- Grup aşamasından sonra yeni bir tur başlayacak: Her grubun ilk 2 takımı ile birlikte en iyi 8 üçüncü, genişletilmiş Son 32 Turu’na yükselecek.

- Bu aşamadan sonra turnuva tek maç üzerinden eleme usulü ile devam edecek:

- Son 32, Son 16, Çeyrek Final ve Yarı Final turlarındaki her maçta kazanan takım bir üst tura yükselirken, kaybeden takım turnuvaya veda edecek.

- Yarı final maçlarından galip ayrılanlar finalde şampiyonluk, yenilenler ise üçüncülük için kapışacak.

- FIFA 2026, 19 Temmuz'da ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu'nda oynanacak final müsabakasıyla tamamlanacak.

- FIFA Dünya Kupası tarihinde ilk kez, finalist ve üçüncülük mücadelesi verecek takımlar, 7 yerine 8 maç oynayacak.

- Dev turnuva toplamda ise 104 maça sahne olacak (Bu sayı daha önce 64'tü).