UEFA'nın İsviçre'deki genel merkezinde yapılan kura çekiminin ardından eşleşmeler belli oldu.
Organizasyondaki tek temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi İskoçya'nın Rangers takımı oldu.
Fenerbahçe, turu geçmesi halinde çeyrek finalde Roma-Athletic Club eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.
Fenerbahçe ile Rangers arasındaki ilk maç 6 Mart Perşembe günü İstanbul'da oynanacak. Rövanş maçı ise 13 Mart Perşembe günü İskoçya'da yapılacak.
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ ŞÖYLE:
Fenerbahçe-Rangers
Bodo/Glimt-Olympiacos
Ajax-Frankfurt
FCSB-Lyon
AZ Alkmaar-Tottenham
Real Sociedad-Manchester United
Roma-Athletic
Club Viktoria Plzen-Lazio