UEFA'nın İsviçre'deki genel merkezinde yapılan kura çekiminin ardından eşleşmeler belli oldu.

Organizasyondaki tek temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi İskoçya'nın Rangers takımı oldu.

Fenerbahçe, turu geçmesi halinde çeyrek finalde Roma-Athletic Club eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

Fenerbahçe ile Rangers arasındaki ilk maç 6 Mart Perşembe günü İstanbul'da oynanacak. Rövanş maçı ise 13 Mart Perşembe günü İskoçya'da yapılacak.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ ŞÖYLE:

Fenerbahçe-Rangers 

Bodo/Glimt-Olympiacos

Ajax-Frankfurt

FCSB-Lyon

AZ Alkmaar-Tottenham

Real Sociedad-Manchester United

Parma'da Cristian Chivu dönemi Parma'da Cristian Chivu dönemi

Roma-Athletic

Club Viktoria Plzen-Lazio