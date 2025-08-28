Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe, 0-0'ın rövanşında Benfica'ya konuk oldu.

Mücadelede tek gol Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. 35. dakikada ağları havalandıran Kerem'in golüyle Benfica lig aşamasına yükseldi.

Fenerbahçe ise yoluna UEFA Avrupa Ligi lig aşamasından devam edecek.

Fenerbahçe'de Anderson Talisca 79. ve 82. dakikalarda üst üste gördüğü sarı kartlar sonrasında kırmızı kartla oyundan atıldı.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN İLK

Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi tarihinde yabancı bir takımın formasıyla bir Türk takımına gol atan ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçti.